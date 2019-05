Stabilität gefragt Neos werden Misstrauensantrag nicht zustimmen

Facebook

Beate Meinl-Reisinger © APA/ROLAND SCHLAGER

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger erklärte im Ö1-Journal um acht, dass die Neos dem Misstrauensantrag gegen Kurz oder die Regierung nicht zustimmen werden.

Meinl-Reisinger fügte an: "Hab' ich das volle Vertrauen in Sebastian Kurz? Nein, das habe ich nicht.". Aber jetzt gehe es in erster Linie darum, die politischen Verhältnisse in Österreich wieder zu ordnen. Es gehe jetzt nicht um Wahlkampf-Kalkül, sondern um Österreich.

