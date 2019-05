Kleine Zeitung +

SPÖ formiert sich Michael Schickhofer für "sozial-liberales Projekt", Rendi-Wagner Nummer 1

Der steirische SPÖ-Chef will aufmachen in Richtung Neos, Grüne - und aufgeschlossene Kräfte in der "schwarzen" ÖVP. SPÖ-Präsidium beschloss Pamela Rendi-Wagner einstimmig als Spitzenkandidatin und "Kanzlerin-Kandidatin".