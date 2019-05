Neuwahlen"Beschämende Bilder": Das türkis-blaue Ende in Zitaten

Facebook

REGIERUNGSKRISE: DEMONSTRATION VOR BUNDESKANZLERAMT © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Türkis-Blau ist infolge der Ibiza-Affäre um den nun zurückgetretenen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zu Ende gegangen. Die wichtigsten Zitate des Ibiza-Videos und der darauffolgenden Ereignisse.

"Wennst die Kronen Zeitung hast, bist der bestimmende Faktor. Und wenn du darüber hinaus einen TV-Sender noch lukrierst, bestimmst du alles." - Strache träumt von einer Übernahme der "Kronen Zeitung" durch lettisch-russische Oligarchen.

"Journalisten sind sowieso die größten Huren auf dem Planeten." - Strache

"Dann soll sie eine Firma wie die Strabag gründen. Alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabag kriegt, kriegt sie dann. So und über diese Geschichte reden wir dann, weil den Haselsteiner will ich nicht mehr." - Strache stellt öffentliche Aufträge in Aussicht.

Das Ibiza-Video zum Nachschauen Der Mitschnitt des Gesprächs auf der Ferieninsel Ibiza, wie ihn der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht haben. Hier geht's zum Video

"Der Verein ist gemeinnützig, der hat mit der Partei nichts zu tun. Dadurch hast du keine Meldungen an den Rechnungshof." - Strache erklärt, wie verdeckte Parteispenden funktionieren könnten.

"Bist du deppert, die ist scharf." - Von seiner Gesprächspartnerin war Strache sichtlich angetan.

"Falle, Falle, eine eingefädelte Falle." - Irgendwann bekommt Strache Bedenken.

"Des is ka Falle." - Klubobmann Johann Gudenus beruhigt.

"Es war eine b'soffene G'schichte." - Heute sieht alles anders aus, Strache reflektiert...

"Meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich."

Türkis-Blau ist am Ende Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache tritt am Samstag nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos von allen Ämtern zurück.

am Samstag nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos von allen Ämtern zurück. FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus , der in dem Video ebenfalls zu sehen ist, folgt seinem Chef kurz darauf.

, der in dem Video ebenfalls zu sehen ist, seinem Chef kurz darauf. Mit den Worten "genug ist genug" verkündet Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach mehrstündiger Wartezeit am Abend Neuwahlen "zum schnellstmöglichen Zeitpunkt".

verkündet Bundeskanzler Sebastian (ÖVP) nach mehrstündiger Wartezeit am Abend Neuwahlen "zum schnellstmöglichen Zeitpunkt". Bundespräsident Alexander Van der Bellen kritisiert in einer Ansprache am Abend die Äußerungen von Strache scharf. Im Zuge der vorgezogenen Neuwahlen müsse das Vertrauen in die Politik wieder zurückgewonnen werden, so Van der Bellen.

in einer Ansprache am Abend die Äußerungen von Strache scharf. Im Zuge der vorgezogenen Neuwahlen müsse das Vertrauen in die Politik wieder zurückgewonnen werden, so Van der Bellen. Auf dem Ballhausplatz in Wien demonstrieren tausende Menschen vor dem Bundeskanzleramt gegen die Regierung und für Neuwahlen.

"Hier wurde in Silberstein-Manier eine Schmutzkübel- und Desinformations-Kampagne gestartet." - Strache

"Für diese inhaltlichen Erfolge war ich bereit, viel auszuhalten. (...) Genug ist genug." - Kanzler Sebastian Kurz kann nicht mehr.

"Es sind beschämende Bilder und niemand soll sich für Österreich schämen müssen." - Bundespräsident Alexander Van der Bellen goutiert die Neuwahlen.

"Es ist ein Rückschlag, unbestritten." - Tiefstapeln vom steirischen FPÖ-Obmann Mario Kunasek.

"Eine freiheitliche Partei, die ihre Maske fallen gelassen hat und wir alle waren Zeugen dabei." - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fasst zusammen.

"Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank." -Die Grünen reimen.

"Ausgerechnet eine Russin? Wenn das der Führer wüsste." - Die Demonstranten am Ballhausplatz feixen.

Heinz-Christian Strache: Seine Karriere in Bildern Auf solchen staatstragenden Bildern war er zuletzt als Vizekanzler zu sehen: Heinz-Christian Strache mit seiner Frau Philippa. Seitdem er dieses Amt innehatte, inszenierte er sich als romantischer Ehemann, Papa-Monat-Vater und Hundefreund. APA Am 16. Dezember 2017 wurde die türkis-blaue Regierung angelobt. Strache hatte seitdem die Funktion des Vizekanzlers und des Sportministers inne. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte die Koalition mit der SPÖ auf und holte die FPÖ in die Regierung. APA Darauf hatte der FPÖ-Politiker und Zahntechniker lange gewartet. Zwar legte die FPÖ bei so gut wie den meisten Wahlen zu, Regierungsverantwortung bekam sie jedoch nie. Auch nicht in Wien, wo Michael Häupl bei der letzten Wien-Wahl mit der SPÖ Platz eins hielt. APA Die Video-Affäre ereilt den Wiener kurz vor seinem 50. Geburtstag am 12. Juni. Er hat binnen seiner Laufbahn einen erstaunlichen Image-Wandel zum Staatsmann vollzogen - zumindest dachte man das bis zu diesem Freitag. APA Er zeigte sich mit Burschenschafter-Käppchen am Kopf bei der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ... APA ... oder Bilder von Wehrsportübungen (so nennt sie das Dokumentationsarchiv), er selbst bezeichnete es als Paintball-Spiele. APA Bekannt war Strache für seine rüden Wahlkämpfe und wenig geschmackssichere Auftritte. APA Straches politischer Siegeszug startete, als ihm Hilmar Kabas 2004 zum Parteiobmann der Wiener FPÖ gewählt wurde. APA Nach dem Zerwürfnis mit Jörg Haider und dessen Gründung der Partei BZÖ übernahm Hilmar Kabas 2005 als Bundesparteiobmann die FPÖ, die er kurze Zeit später an Strache übergab. APA Mit Slogans wie „Deutsch statt nix versteh’n'“ und „Daham statt Islam“ machte Heinz-Christian Strache im Nationalratswahlkampf 2006 von sich reden. Und landete gleichauf mit den Grünen auf Platz drei. APA Wien-Wahl 2015: Die FPÖ erreichte mit 30,79 Prozent der abgegebenen Stimmen ihr bisher bestes Ergebnis in der Bundeshauptstadt APA Die Nationalratswahl 2017 war das, worauf Heinz-Christian Strache hingearbeitet hatte - er gab sich sanfter, milder, staatstragender. APA Und führte so seine FPÖ in die Regierung. Das Ende der Geschichte ist bekannt. APA 1/14