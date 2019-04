Van der Bellens Hund Österreichs First Dog: Juli

Facebook

Juli beim Wandern mit Herrl Van der Bellen ©

Vor fast genau einem Jahr trauerte Bundespräsident Alexander Van der Bellen um seinen treuen Begleiter, die Hündin Kita. Sie war (fast) immer dabei: Spätestens mit dem Einzug ihres Herrchens in die Hofburg erreichte auch Hundedame Kita so etwas wie nationale Berühmtheit. Am Karfreitag letzten Jahres verstarb Van der Bellens Hündin im Alter von 14 Jahren.

First Dog namens Juli

Der "First Dog" sei allezeit eine treue und liebgewonnene Begleiterin gewesen, teilte der Bundespräsident damals selbst auf Facebook mit. Nun hat er sich wieder auf einen "First Dog" eingelassen: Juli heißt der neue Hund.

Aber auch andere Politiker sind auf den Hund gekommen:

Außenministerin Kneissl mit ihren Boxern Foto © Juergen Fuchs

Barack Obama mit seinen Kindern und First Dog Bo Foto © AP