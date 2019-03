Facebook

Eine Bürgerinitiative fordert eine Änderung des Gesetzestextes zu Schwangerschaftsabbrüchen © (c) pressmaster - stock.adobe.com

Pro:

Wenn ich den Gesetzestext zur sogenannten eugenischen Indikation lese, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken: Wie muss es den 1,4 Millionen Menschen mit Behinderung in Österreich gehen, wenn sie das hören oder lesen? Der Präsident des Österreichischen Behindertenrates, Herbert Pichler, selbst ein Betroffener, erzählte in einer Podiumsdiskussion, dass seine Behinderung „auf der Liste“ der Spätabtreibungsgründe zu finden sei. Der Gesetzestext besagt u. a., dass eine Abtreibung über die 3-Monats-Frist hinaus möglich ist, wenn „eine ernste Gefahr besteht, dass das Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt sein werde“. (StGB § 97, Abs. 1 Z 2 Fall 2).

Einerseits ist es erfreulich, dass wir uns wie nie zuvor um Inklusion bemühen und darum, dass Menschen mit Behinderung in die Mitte der Gesellschaft rücken; andererseits halten wir per Gesetz an einer himmelschreienden Ungleichbehandlung fest, indem wir ein Unwert-Urteil über diese Ungeborenen aussprechen und vor der schrecklichen Entscheidung stehen, welches Leben nun lebenswert ist und welches nicht.



Um mit einem Missverständnis aufzuräumen: Das Ende der embryopathischen Indikation bedeutet nicht, dass keine Spätabtreibungen mehr durchgeführt werden können. Die medizinische Indikation, also jene, bei der der physische wie auch psychische Zustand der Frau im Fokus steht, bleibt unangetastet. Es geht hier also nicht um eine generelle Abschaffung der Spätabtreibung, sondern um ein Ende der „Sonderregelung“ für Menschen mit Behinderung.

Damit machen wir eine gewichtige Aussage: Wir brechen eine Lanze für eine größere gesellschaftliche Akzeptanz und stellen uns gegen Ausgrenzung. Wir kommen zur Ruhe in unserem unermüdlichen Streben nach Perfektion in jeder Hinsicht – für uns selbst und für unsere Kinder. Wir überlegen uns als zivilisierte Gesellschaft andere Antworten auf (lebensbedrohliche) Krankheit und Behinderung als eine Todesspritze ins Herz. In Deutschland wurde die eugenische Indikation 1995 abgeschafft, was zu einer größeren Akzeptanz und zu einer Senkung der Zahl der Spätabbrüchen führte. In der Schweiz wurde sie nie eingeführt.

Gleichlaufend mit einer neuen Regelung müssen verstärkte Unterstützung und konkrete Hilfe für betroffene Eltern zur Verfügung stehen, auch nach der Geburt eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen. Da müssen politische Weichen gestellt werden; aber auch wir, als Menschen, dürfen mithelfen und ermutigen, sodass niemand allein gelassen ist.