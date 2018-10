Mit dem Debakel in Bayern setzte sich der Niedergang der Sozialdemokratie in Europa ungebremst fort. Der Medienmanager Gerhard Zeiler benennt die Gründe für den Absturz und weist Wege aus der Krise.

© (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Die Sozialdemokratie in Europa steckt in einer veritablen Krise. Vergangen sind die Zeiten, in denen in den meisten europäischen Ländern Sozialdemokraten regierten. Es gibt viele Erklärungsversuche für diese Entwicklung, eine davon stammt von Ralf Dahrendorf, dem liberalen Historiker, der verkürzt gesagt meinte, das 20. Jahrhundert sei das sozialdemokratische Jahrhundert gewesen – und damit sei die historische Aufgabe der Sozialdemokratie erfüllt.