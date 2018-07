In der SPÖ gibt es massiven Streit über Parteilinie beim Zwölf-Stunden-Tag. Wie der "Standard" berichtet, soll SPÖ-Landeschef Schickhofer mächtig unter Druck stehen, weil er aus Koalitionstreue zur ÖVP auf Landesebene die Linie der Bundespartei verlassen hat.

SPÖ-Landeschef Schickhofer © Kleine Zeitung

In der steirischen SPÖ gibt es offensichtlich massiven Streit über die Parteilinie beim Zwölf-Stunden-Tag. Wie der "Standard" berichtet, soll SPÖ-Landeschef Michael Schickhofer innerparteilich mächtig unter Druck stehen, weil er aus Koalitionstreue zur ÖVP auf Landesebene die Linie der Bundespartei verlassen hat. "Ja, es beginnt langsam etwas zu kochen. Er ist sicher angezählt", zitiert die Zeitung den Metallergewerkschafter und Betriebsratsvorsitzende bei der Voestalpine Stahl Donawitz, Sepp Gritz. Er sei stinksauer wie "viele andere in der Gewerkschaft und der SPÖ". Der Sozialdemokrat bezeichnet Schickhofers Schritt als "unverzeihlichen Kniefall vor der ÖVP".

Der SPÖ-Chef sowie der Landesgeschäftsführer Oliver Wieser haben am Donnerstagabend ihre Parteirundreise durch die Steiermark abgeschlossen, auf denen ihnen kritische Worte und viel Gegenwind in der Frage der Arbeitszeitgesetze entgegengeschlagen war. An insgesamt acht Abenden waren sie vor mehr als 1000 Parteimitgliedern aufgetreten und hatten rund 30 Stunden Gespräche geführt. Wegen des enormen Diskussionsbedarfs sei "der eine oder andere Abend etwas länger" geworden, gab Wieser zu.

"Wir haben mit der ÖVP gestimmt, weil wir mit der ÖVP eine Koalitionsvereinbarung haben, dass wir uns gegenseitig bei Bundesthemen nicht überstimmen", begründete Schickhofer dem "Standard" seine Entscheidung. Er persönlich sei "natürlich gegen den Zwölfstundentag".