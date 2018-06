Facebook

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Kanzler Sebastian Kurz © APA/ROLAND SCHLAGER

Österreich mische sich nicht in eine innerdeutsche Auseinandersetzung ein, sagte gestern Vizekanzler Heinz-Christian Strache in der späten Zeit im Bild. Er war gerade, ganz in Schwarz-Weiss, vom Facebook-Fotoshooting mit dem italienischen Rechtsaußen Salvini aus Rom zurückgekehrt, flankiert vom hiesigen Salvini. Was Strache sagte, stimmt natürlich nicht. Natürlich greift Österreich gerade in noch nie dagewesener Weise und an vorderster Front in die deutsche Zerreißprobe zwischen Angela Merkel und ihrem bayerischen Bündnispartner ein. Da verlegt Wien die Regierungssitzung diesmal nicht nach Brüssel, sondern nach Oberösterreich, um dort mit der bayerischen Landesregierung in aller Öffentlichkeit einen politischen Doppelpass zu spielen, mit den Bayern gegen die deutsche Kanzlerin.