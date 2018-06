Facebook

Nach Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) haben auch die Klubobleute der Koalition, August Wöginger (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ), die Beibehaltung von Überstundenzuschlägen bei Gleitzeit zugesichert. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher glaubte das nicht, berief sich auf die Industriellenvereinbarung und sprach von "eiskaltem Lohnraub".

Bei angeordneten Überstunden bleiben die Zuschläge auch bei Gleitzeit erhalten, betonte Wirtschaftsministerin Schramböck am Montag: "Bei einer elften und zwölften Stunde, falls die vom Vorgesetzten angeordnet wurden, bleiben die Zuschläge erhalten."

Das gelte dann für die Zuschläge für die 9., 10., 11. und 12. Stunde, "weil wir an der Normalarbeitszeit nichts geändert haben", so Schramböck bei einem Pressegespräch zu Standortthemen. "Alle Zuschläge bleiben selbstverständlich erhalten - auch in der Gleitzeit", hielt sie nach den anderslautenden Erstinterpretationen von IV und WKÖ fest: "Unsere Vorschlag ist genau so wie ich es jetzt gesagt habe."

"Notwehrmaßnahme"

Wöginger und Rosenkranz gingen mit einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme an die Öffentlichkeit. "Die SPÖ-Gewerkschaft führt einmal mehr eine Scheindebatte und schürt unberechtigt Ängste, was die Flexibilisierung der Arbeitszeit betrifft", hieß es darin: "Abschläge bei der Gleitzeit gibt es nicht und wird es nicht geben. Überstundenzuschläge bei der Gleitzeit werden ausbezahlt oder mit Zuschlag in Freizeit ausgeglichen. Das war immer so geplant und so wird es auch beschlossen."

SPÖ und Gewerkschaft wurden von den beiden aufgefordert, "zur Sachlichkeit zurück zu kehren und der Angstmacherei ein Ende zu setzen." Im Streit um die reduzierte Möglichkeit zur Begutachtung des türkis-blauen Gesetzesentwurfs (er wurde als Initiativantrag und nicht als Ministerialentwurf eingebracht) kontern nun ÖVP und FPÖ mit dem eigenen Sammeln von Stellungnahmen; eine Vorgangsweise, zu der in der Vorwoche zunächst die SPÖ gegriffen hatte, und zwar als "Notwehrmaßnahme".

Zuvor hatte sich Lercher bei IV-Chef Georg Kapsch für die klaren Worte bedankt, der Sonntagabend in der Sendung "Im Zentrum" vom - gar nicht gewollten - Wegfall der Zuschläge gesprochen hatte. Aussagen von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hätten sich damit als glatte Unwahrheit erwiesen. "Das Märchen des Konzernkanzlers von der Arbeitsflexibilisierung, von der angeblich alle profitieren, wurde nun selbst von der Arbeitgeberseite als Lüge entlarvt", so Lercher in einer Aussendung.