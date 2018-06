Facebook

Ibrahim Olgun © APA/HANS PUNZ

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) will aktuell nicht auf die Konsequenzen der Bundesregierung reagieren. Am Samstag gebe es eine Sitzung des Obersten Rats, hieß es am Freitag gegenüber der APA. Auch die Gremien der ATIB beraten derzeit eine Reaktion auf die Schließung von Moscheen.

IGGÖ-Präsident Ibrahim Olgun sei am Freitag nicht für eine Stellungnahme erreichbar, hieß es aus der Glaubensgemeinschaft mit Verweis auf den Wochentag sowie den Ramadan. Am morgigen Samstag werde jedoch der Oberste Rat eine Sitzung abhalten und die aktuelle Situation beraten. Danach dürfte es eine Stellungnahme geben, in welcher Form war aber noch nicht bekannt.

Der Verein "Türkisch-Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich", kurz ATIB berät aktuell ebenfalls über eine Reaktion, war zu erfahren.