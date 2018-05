Mit einem Festakt im Bundeskanzleramt und dem "Fest der Freude" am Wiener Heldenplatz gedachte Österreich am 8. Mai der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa. Am 8. Mai 1945 hatte die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert.

Beim Festakt am Vormittag fand Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kritische Worte. Der 8. Mai signalisiere einen Wendepunkt, er sei "ein Tag der Freude, aber auch ein Tag, an dem wir uns unserer Verantwortung stellen müssen". Österreich habe sich seine Vergangenheit erst viel zu spät eingestanden. Der Kanzler erinnerte etwa daran, dass mehr als 100.000 Österreicher von den Nazis beraubt, gedemütigt und vertrieben wurden. "Nur ganz Wenige wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgeholt", so Kurz.

Die Rede des Schriftstellers Michael Köhlmeier anlässlich der NS-Gedenkveranstaltung des Parlaments am Freitag sorgte weiter für Diskussionen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht in der Kritik des Autors einen NS-Vergleich: „Die Aussage, dass es auch damals Menschen gegeben hat, die Fluchtrouten geschlossen haben, zielt eindeutig auf Nazis und Nazi-Kollaborateure ab“, sagte Kurz zur „Kleinen Zeitung."