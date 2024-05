Am Dienstag wird das nächste Kapitel in der Luftverteidigungsinitiative Sky Shield aufgeschlagen. Beim Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel wird Klaudia Tanner (ÖVP) für Österreich ein „Memorandum of Unterstanding“ unterzeichnen. Damit erklärt die Republik offiziell ihre Absicht, dem europäischen Schutzschild gegen Bedrohungen aus der Luft beizutreten. Insgesamt 22 europäische Staaten wollen bei Sky Shield teilnehmen, mit den Neutralen Österreich und der Schweiz gehören davon nur zwei nicht der Nato an. Für das Bundesheer bedeutet Sky Shield vor allem einen riesigen Fähigkeitssprung in der bodengebundenen Luftabwehr.