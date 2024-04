Frankreichs Botschafter in Österreich, Gilles Pécout, wird Chef einer der größten Bibliotheken der Welt. Am Donnerstag übernimmt der 62-jährige Historiker die Leitung der Bibliothèque Nationale in Paris. Die Nominierung erfolgte durch Staatspräsident Emmanuel Macron. Mit 40 Millionen Büchern und Publikationen zählt die prestigeträchtige Einrichtung zu den größten Bibliotheken der Welt. Nur die British Library in London und die Library of Congress in Washington spielen in einer anderen Liga (mehr als 160 Millionen Publikationen).

Pécout stammt aus Marseille. Als Historiker stieg er zum Universitätsprofessor auf und leitete das Institut für die Geschichte des Mittelmeers an der Sorbonne. Vor seiner Berufung nach Wien war Pécout unter anderem Rektor der Universitäten von Metz-Nancy sowie der „Academie de Paris“.

Ehrung für Nobelpreisträgerin Jelinek

Als einer seiner letzten Handlungen als französischer Botschafter in Österreich vollzog der kunstsinnige und kulturaffine Pécout die Aufnahme der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek in den renommierten französischen Kulturorden „Ordre des Arts et des Lettres“. Jelineks Literatur trage dazu bei, „unseren kritischen Geist durch den Respekt vor universellen Werten wieder aufzurichten“, sagte Frankreichs Botschafter Gilles Pécout am Sonntag bei der Zeremonie in Wien. „Ihr Werk trage immer zur Freiheit bei und am meisten zur Freiheit der Schwächsten.“

Die 77-jährige Schriftstellerin, die nur sehr selten in der Öffentlichkeit auftritt und Ehrungen normalerweise ablehnt, weilte der Ehrung am Sonntag in der Botschaft am Schwarzenbergplatz bei. Ihre Dankesrede widmete sie unter anderem der seit ihrer Kindheit bestehenden Beziehung zur französischen Sprache.

Nehammer bei Macron im Elysée

Miteingefädelt hat Pécout auch den letzte Woche erfolgten Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer in Paris. Macron hatte sich mit der Einladung Zeit gelassen, weil der österreichische Botschafterposten in Paris seit bald zwei Jahren verwaist ist. Im Sommer soll die designierte Botschafterin Barbara Kaudel-Jensen nach Frankreich übersiedeln.