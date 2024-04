Finnland ist das transparenteste Land der Welt. Wieder einmal. In der Umfrage zu „Most Transparent Countries“ belegt das Land im hohen Norden den ersten Platz im Best Countries Ranking 2023 des Nachrichtenmagazins U.S. News.

Was das Land so einzigartig macht, ist der Umstand, dass die Einkommen aller Menschen im Staat weitgehend transparent sind und für jedermann einsehbar. Der 8. November ist hier der Tag der Steuertransparenz und alle aktuellen Informationen über steuerpflichtige Einkommen werden vom Staat veröffentlicht.

Schweiz und Deutschland vor Österreich

Wenn Sie also wissen wollen, wie viel Geld Ihre Kollegen, Freunde oder Prominente, Spitzenmanager und Toppolitiker des Landes verdienen – und zwar nicht nur mit ihrer Arbeit, sondern auch mit ihrem Nebenerwerb oder mit Aktien –, in Finnland erfahren Sie es. Die letztjährigen Spitzenverdiener Finnlands waren übrigens ein Unternehmer, ein Holzproduzent sowie ein Videospielentwickler.

Auf Platz zwei und drei dieses Rankings liegen Schweden und Belgien, die Schweiz und Deutschland belegen die Plätze acht und neun, Österreich Platz 13.