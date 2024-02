Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius weilt am Dienstag in Österreich. Er trifft sich mit seiner österreichischen Ressortkollegin Klaudia Tanner in Wien. Pistorius wird mit militärischen Ehren in der Rossauer Kaserne empfangen, so das Ministerium. Der Besuch ist schon seit Wochen in Planung.

Im Mittelpunkt der Gespräche steht neben der aktuellen Lage in der Ukraine der europäische Raketenschutzschirm Sky Shield. Das von Deutschland federführend in Europa betriebene Projekt sieht einen umfangreichen Schutz gegen Angriffe aus der Luft, seien es Drohnen oder Flugzeuge, seien es kleinere oder ballistische Raketen vor. Österreich wie auch die ebenso neutrale Schweiz wollen sich dem Projekt anschließen. Österreich hat bereits einen Letter-of-intent unterschrieben, der formelle Abschluss eines Vertrags steht noch aus.

In Österreich unterstützen neben den Regierungsparteien auch die Neos und die SPÖ das Vorhaben. Die FPÖ ist dagegen. Verfassungsexperten prüfen nach wie vor die rechtlichen Implikationen einer solchen Einbindung in ein gesamteuropäisches System.