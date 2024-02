Übersiedelt Pamela Rendi-Wagner bald nach Schweden? Nach Informationen der Kleinen Zeitung fällt spätestens am Mittwoch die Entscheidung, ob die langjährige Gesundheitsministerin und spätere SPÖ-Parteivorsitzende zur Chefin der EU-Gesundheitsagentur ECDC aufsteigt. In Solna bei Stockholm tritt der Verwaltungsausschuss der Behörde, die sich um die Prävention und Verhütung von ansteckenden Krankheiten kümmert, zusammen.

Spezialisiert auf Tropenmedizin und Epidemiologie

Gesundheitsminister Johannes Rauch und Außenminister Alexander Schallenberg haben für Rendi-Wagner, die international als ausgewiesene Epidemiologin hohe Anerkennung genießt, in den letzten Wochen lobbyiert. Dem Vernehmen nach befinden sich vier Personen auf der Shortlist. In der EU entscheidet bei Personalfragen oft nicht die Qualifikation, sondern wer über das bessere Lobbying verfügt.

Der Papierform nach bringt die Medizinerin alle Voraussetzungen für den Top-Job mit. Während ihres Studiums spezialisierte sie sich im Bereich der Tropenmedizin, ihren Master schloss sie in London ab. Nach ihrer Rückkehr nach Wien arbeitete Rendi-Wagner im Spital in Abteilungen für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin, später auch in Tel Aviv. Vor ihrem Wechsel in die Politik war sie im Gesundheitsministerium jahrelang als Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit tätig.