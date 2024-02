Kein Tag vergeht, an dem nicht irgendein Spitzenpolitiker von ÖVP und SPÖ in zarten Andeutungen von einem Comeback der gar nicht mehr so großen Koalition träumt - freilich nicht, weil man der vermeintlich guten alten Zeit nachtrauert oder nach Jahren der wechselseitigen Abneigung in der Hochphase der Ära Kurz aus tiefer Einsicht wieder das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen bereit ist.