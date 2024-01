In Tirols ÖVP-Wirtschaftsbund dauert der Machtkampf an, seit Montag gibt es eine Wendung: Die neue Wirtschaftskammerpräsidentin Barbara Thaler kündigte vor Journalisten an, bei der Hauptversammlung im Februar für die Obmannschaft zu kandidieren. Der derzeitige Obmann, Nationalratsabgeordneter Franz Hörl, verzichtet für Thaler auf eine Kandidatur. Eine Kampfabstimmung dürfte fix sein, will doch auch Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) für den Chefposten antreten.

„Er unterstützt mich“, meinte die EU-Abgeordnete Thaler in Bezug auf Hörl, der sich heuer erneut um ein Nationalratsmandat bewerben will. Mit Gerber habe es zuletzt „vertrauliche Gespräche“ gegeben, an denen auch Landeshauptmann und ÖVP-Chef Anton Mattle teilnahm. Dabei sei es aber zu keiner Kompromissfindung gekommen. „Mein Angebot steht aber nach wie vor, dass Mario Gerber auf meiner Liste kandidiert“, betonte Thaler. Sie biete es ihm an.

Barbara Thaler. | Barbara Thaler ist Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol © APA/HANS PUNZ

Gerbers Kandidaturankündigung war im September heftig aufgeschlagen und hatte den wortgewaltigen Seilbahnen-Obmann und Zillertaler Hotelier Hörl massiv empört. Gegenüber der APA sprach er etwa davon, „überfallen“ worden zu sein.

Die 41-jährige Thaler war erst im November Christoph Walser als Wirtschaftskammpräsidentin nachgefolgt. Walser hatte den Posten wegen finanzstrafrechtlicher Ermittlungsverfahren gegen ihn geräumt.