Dass Österreich im Wahljahr gleich zwei Untersuchungsausschüsse erleben wird, findet bei den Neos keine Unterstützung. Generalsekretär Douglas Hoyos sprach auf einem Pressetermin am Dienstag von einer „Orgie an U-Ausschüssen“. Der Antrag der Opposition zur Prüfung der für Covid-Hilfen zuständigen Cofag werde „in kindischer Manier“ von der ÖVP gekontert, so Hoyos. „Besonders erstaunt uns, dass die ÖVP diese Schlammschlacht auf dem Rücken der Wirtschaft durchführen und alle 240.000 Unternehmen, die Hilfen bekommen haben, untersuchen will.“

Für Hoyos gibt die Politik seit Wochen ein „unerträgliches Bild“ ab. „Die ÖVP und Grünen sind selbst für das Schlamassel (der Cofag, Anm.) verantwortlich“, sagte Hoyos. Neos-Abgeordneter Nikolaus Scherak kann dieses „Jeder gegen Jeden“ auch nicht nachvollziehen, außerdem würden sich die Parteien in den U-Ausschüssen nur mit Dingen beschäftigen wollen, die bereits bekannt seien.

„Werden uns an Aufklärung beteiligen“

Dass SPÖ und FPÖ genauer in die Cofag hineinschauten wollen, hat auch mit einem rezenten Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs zu tun, der diese Form der Auslagerung für rechtswidrig erachtete. Ähnliche Übertragungen von Aufgaben des Bundes in die Privatwirtschaftsverwaltung gibt es zur Genüge. Ob die Cofag die Neos gar nicht interessiere? „Selbstverständlich“, sagt Scherak. „Wir werden uns natürlich auch an der Aufklärung beteiligen, inwiefern Ausgliederungen zulässig sind“, so der Abgeordnete, der etwa auf den Integrationsfonds und das Umweltbundesamt verwies, die auch der parlamentarischen Kontrolle entzogen seien.

Die Neos forderten am Dienstag erneut, die Befragungen in U-Ausschüssen via Live-Übertragung öffentlich zu machen. „Es ist an der Zeit, das zu machen“, sagte Scherak, der auf einen Antrag der Neos aus dem Jahr 2020 verwies. Er freue sich, wenn die ÖVP, die dies bisher verhindert habe, einen Meinungsumschwung mache. Der Antrag der Neos sei „sehr differenziert“. Nicht jede Auskunftsperson, sondern nur Spitzenpolitiker sollen öffentlich übertragen werden. Dies auch zeitversetzt, um aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes eingreifen zu können.

Die ÖVP wird sich zu ihrem mutmaßlichen Meinungsschwenk ab 11 Uhr äußern. Die Neos fordern von der Volkspartei, die ankündigte Ermöglichung von Übertragungen, nicht wieder mit anderen Forderungen zu verknüpfen, was in der Vergangenheit der Fall war. „Wie soll die Politik Vertrauen zurückgewinnen, wenn ständig Dinge angekündigt, aber nicht umgesetzt werden“, so Hoyos, der als Beispiel das Gesetz zur Informationsfreiheit nannte. In Richtung ÖVP sagte Hoyos: „Wenn sie heute wieder hingeht und es junktimiert, wäre dies das nächste Zauberstück.“