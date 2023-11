Der Parteitag der SPÖ in Graz am Wochenende wird eine politische Veranstaltung klassischen Zuschnitts werden: ein großes Treffen Hunderter Funktionäre. 613 Delegierte werden diverse Gremien neu bestellen, insgesamt 169 Leitanträge diskutieren und dazu Beschlüsse fassen und über ihren Vorsitzenden Andreas Babler abstimmen. Dabei soll dieser Parteitag der Auftakt zu etwas ganz Neuem werden für die SPÖ. Denn Babler will aus der altehrwürdigen Partei eine „Bewegung“ machen.