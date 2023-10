Zum wiederholten Mal ist es in der Nacht auf Samstag in Österreich zu einem Angriff auf eine israelische Fahne gekommen, die aus Solidarität nach dem Angriff der Hamas Anfang Oktober gehisst worden war. Diesmal passierte der Vorfall in Wien, die Fahne war an der Fassade des Stadttempels in der Innenstadt befestigt.