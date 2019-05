Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dave Stevens lebt, wie viele andere in Cornwall, vom Meer – und das seit seinem 16. Lebensjahr © Thomas Golser

Er hat viel zu tun: Patrick Selman, stilecht in einen marineblauen Seemannspullover und Wollhaube gewandet, steht am Bug seines stolzen und sturmerprobten Segelbootes "Moon", das nach neuem Anstrich verlangt. Der 74 Jahre junge Segelmacher und Chef von "Gaff Sails" nimmt sich trotzdem Zeit und unterbricht die Arbeiten im Trockendock in der 21.000-Einwohner-Stadt Falmouth an der Südwestküste Englands. Über den Brexit, sein Geschäft und die Menschen in Cornwall will ich mit ihm sprechen. "Well let’s talk about these topics then, Thomas", sagt er mit wachem Blick und Grinsen unter dem schlohweißen Bart.