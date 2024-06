Harald Vilimsky konnte nicht nur die Freiheitlichen auf den ersten Platz führen, er war auch der wichtigste Spitzenkandidat. 36 Prozent der Befragten gaben an, dass der blaue Spitzenkandidat für ihre Wahlentscheidung wichtig war. Auffallend ist, dass die grünen Wählerinnen und Wähler ihre Entscheidung am wenigsten von der Spitzenkandidatin Lena Schilling abhängig machten, die im Wahlkampf für viel Diskussionsstoff sorgte.

Wenig Überraschungen gibt es auch bei den Themen, die im Wahlkampf am häufigsten diskutiert wurden. An der Spitze stehen der Krieg in der Ukraine sowie Sicherheit und Zuwanderung (jeweils 55 Prozent). Der Klimaschutz - 2019 noch das bestimmende Thema - rangiert nun an dritter Stelle (33 Prozent).

Betrachtet man die Wahlmotive der Wählerschaft, so wird deutlich, dass die Interessen deutlich auseinandergehen. Die Wählerinnen und Wähler der Neos identifizieren sich ebenso wie die der SPÖ am stärksten mit den Werten der Partei, die Sympathisanten der Grünen stellen den Klimaschutz in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungsfindung, jene der FPÖ das Thema Asyl und die Wählerinnen und Wähler der ÖVP sind am treuesten und geben an, immer für die Schwarzen gestimmt zu haben.