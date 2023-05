"Es ist wichtig, die Ängste und Konflikte ernstzunehmen und wahrzunehmen", sagte Carmen Preising, Kabinettschefin des zuständigen Umweltkommissars Virginijus Sinkevicius, am Mittwochabend bei einer Diskussion über "Die Herausforderungen des Wolfsmanagements in der EU" in Brüssel. Die EU-Kommission hat eine Expertenstudie in Auftrag gegeben, die bis Jahresende Möglichkeiten aufzeigen soll, wie mit den regionalen Problemen durch Wölfe umgegangen werden kann.