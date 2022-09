Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Winter ist nah und die Energieminister der EU-Länder drängten bei ihrem Sondertreffen in Brüssel vor allem auf eine Erhöhung der Schlagzahl. „Wir machen hier etwas, was das Herz der europäischen Energieversorgung betrifft“, räumte der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor dem Treffen ein: „Wir greifen in die Märkte ein, in ein System, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde.“ Man dürfe sich davor nicht drücken, aber: „Wir müssen sehr genau wissen, was wir tun.“ Der Zeitdruck, so Habeck, sei immens.