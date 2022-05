Finnland, mit 1300 Kilometer Grenze in unmittelbarer Nachbarschaft zu Russland, hat den Nato-Beitritt beschlossen; das traditionell bündnisfreie Schweden will morgen den Beschluss fassen. In Stockholm ließ man dafür eine umfassende Sicherheitsanalyse erstellen, das Ergebnis fiel klar aus: „Eine schwedische Nato-Mitgliedschaft würde die Schwelle für militärische Konflikte erhöhen und damit einen konfliktpräventiven Effekt in Nordeuropa haben“, heißt es in dem gestern veröffentlichten Dokument. Die Russland-Krise sei „strukturell, systematisch und langwierig“, stellte Außenministerin Ann Linde fest. Der Beitritt zur Nato würde bewirken, unter den kollektiven Schutzschild des Bündnisses zu kommen.