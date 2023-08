2022 wurden weltweit so viele russische Diplomaten ausgewiesen, wie in den letzten 20 Jahren nicht, berichtet die britische Zeitung "The Telegraph" Anfang der Woche. Die Anzahl beläuft sich dabei auf insgesamt 705 Personen, ein Großteil davon war in Europa im Dienst. Das 6,8 Millionen Einwohner zählende Bulgarien verwies seit dem russischen Überfall auf die Ukraine 83 Diplomaten des Landes, das kleine Moldawien allein im Juli 45.