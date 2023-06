60 Tote bei Raketenangriff: Russischen Spion erwartet "Maximalstrafe"

Mindestens 60 Personen, darunter auch drei Kinder, sind bei einem Raketenangriff Russlands in der Ukraine getötet worden. Beteiligt am Anschlag dürfte ein russischer Spion gewesen sein, gegen den man nun hart vorgehen will.