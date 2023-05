Aus Norden, Süden und Osten seien die massiven russischen Luftangriffe in Richtung Kiew gekommen. Am Dienstag, gegen drei Uhr in der Früh (Ortszeit), sei man aus dem Schlaf gerissen worden, berichtete Kriegsreporter Christian Wehrschütz auf Ö 1. Der ukrainische Armeechef Waleri Saluschnyj sprach von 18 Geschossen, die alle abgewehrt worden seien. Darunter auch sechs russische "Kinschal"-Hyperschallraketen. Diese können auf mindestens das Fünffache der Schallgeschwindigkeit beschleunigen und gelten somit als schwer abzufangen.