Die Besatzungsarmee setze den provokativen Beschuss eigener Städte fort, twitterte Oleksyj Danilow, Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates, am Freitag genussvoll. "Ziel ist, die Zivilbevölkerung zu verängstigen und die Eskalation voranzutreiben." Am Vorabend war eine schwere Fliegerbombe in einem Wohngebiet der südwestrussischen Stadt Belgorod eingeschlagen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den "außerplanmäßigen Abwurf von Luftkampfmunition" beim Flug eines Su-34-Kampfbombers über Belgorod, eine Ermittlung sei im Gange.