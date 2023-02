Am Mittwoch fand im Moskauer Luschniki-Stadion die große Propaganda-Show des Kremls zur Feier des Krieges statt. 200.000 Zuschauer wurden erwartet, um die russische Invasion in die Ukraine feiern – bei auch sehr viele russische Soldaten und Söldner ums Leben kamen. In der vergangenen Woche tauchten auf zahlreichen Telegrammkanälen und in anderen Social-Media-Kanälen Werbeanzeigen zur Rekrutierung von Statisten für die Show auf.

Dennoch scheint das Interesse an der Show, wo nach einem großen Popkonzert auch Wladimir Putin auftrat, überschaubar geblieben zu sein. Korrespondenten in Moskau zeigten Bilder von Teilnehmenden, die direkt aus den Staatsbetrieben, wo sie angestellt sind, mit Bussen zu dem Ereignis gebracht wurden. Dennoch waren die Ränge teilweise schütter gefüllt.

Entführte ukrainische Kinder auf der Bühne?

Zudem betraten Kinder aus der Ukraine – vor allem aus Mariupol – die Bühne, wo sie sich um einen russischen Militär drängten. Russland wird vorgeworfen, Tausende ukrainische Kinder aus besetzten Gebieten verschleppt zu haben. Moskau, das diese Gebiete als russisch betrachtet, weist die Anschuldigungen zurück und spricht von vollkommen legalen Adoptionen.