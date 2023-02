"Wo ist denn bei uns theoretisch der Luftschutzkeller?", fragte ich unlängst im Vorbeigehen den Security-Mitarbeiter am Eingang unseres Moskauer Bürogebäudes. "Da drüben", sagte er und zeigt auf einen etwas versteckten Treppenabgang: "Diese Schutzräume müssten einmal hergerichtet werden, da wurde seit Sowjetzeiten nichts mehr gemacht. Aber Sie können sonst auch in die Tiefgarage gehen. Ist auch nicht weit." Wir verabschiedeten uns und waren uns einig in der Hoffnung, dass diese Information niemals von Nutzen sein wird.