Teddybären, T-Shirts, Tote: Es waren herzzerreißende Bilder, die im Juli 2014 um die Welt gingen. Die Welt war geschockt, als am 17. Juli 2014 die Bilder dessen auftauchten, was übrig blieb von Flug MH17: 298 Menschen, die meisten davon Niederländer, kamen ums Leben, als die malaysische Passagiermaschine im Osten der Ukraine auf dem Boden aufschlug. 80 der Toten waren Kinder, viele davon auf dem Weg in den Urlaub, den sie nicht mehr erleben sollten.