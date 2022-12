„Optimistischer Kanal“ ist ein eher ungewöhnlicher Slogan für einen russischen Fernsehsender. Doch wäre da nicht der Optimismus, würde es diesen Sender wohl längst nicht mehr geben: Telekanal Doschd, auf Englisch TV Rain, ist seit einem Jahrzehnt im Visier der russischen Behörden. Als ich 2017 in der Moskauer Redaktion ein paar Monate als Praktikant arbeite, ist der Sender bereits aus dem Kabel- und Satellitenfernsehen verbannt und kann nur noch im Internet senden. Zu kritisch die Berichterstattung über Korruption und Machtmissbrauch, zu unliebsam die Studiogäste aus der Moskauer Dissidentenszene. Ich gehe damals täglich mit der Erwartungshaltung in die Arbeit, dass jeden Moment die Polizei in der Redaktion stehen könnte. Die Kolleginnen und Kollegen nehmen es gelassener. Sie arbeiten allen Schikanen zum Trotz weiter und liefern einigen Millionen Zuschauern im Internet eine Gegendarstellung zur Staatspropaganda.