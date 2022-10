Folter, Hinrichtungen, Angriffe auf Zivilisten mit schweren Waffen: Das Ausmaß der russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine wird immer deutlicher. Und Ermittler der Vereinten Nationen dokumentieren die Grausamkeiten der Truppen des Präsidenten Wladimir Putin immer genauer: Am Dienstag übermittelte die Internationale Untersuchungskommission zur Ukraine der UN einen Bericht an die Vollversammlung in New York.