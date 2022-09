Rund 4000 Pkw standen nach Angaben des Bloggers Nikolai Liwschiz in einer 20 Kilometer langen Schlange vor dem russisch-georgischen Grenzübergang Werchni Lars. Seitdem Wladimir Putin vor einer Woche die Mobilmachung in Russland ausrief, sollen weit über 100.000 Menschen dort die Grenze überquert haben. Die russische Armee fuhr einen Schützenpanzerwagen auf, um einen Massendurchbruch der Fahnenflüchtigen zu verhindern. Laut dem Telegramkanal Astra am russischen Kontrollpunkt ein mobiles Kriegskommissariat Stellungsbefehle zu verteilen.