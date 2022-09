Mobilmachung: "Wird Haltung der russischen Bevölkerung ändern"

Interview. Moskau hat angekündigt, 300.000 Mann in die Ukraine zu schicken. Eine Annexion besetzter Gebiete samt Scheinreferenden dürfte bevorstehen. Dem Westen droht Putin. Was sind seine Motive und was bedeutet all das für das Innere Russlands?