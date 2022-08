An vier Standorten unterhält die Ukraine Atomkraftwerke mit insgesamt 15 Druckwasserreaktoren. Sechs davon mit einer Leistung von 6000 Gigawatt stehen am Ufer eines Stausees in der Stadt Enerhodar, die ebenso von russischen Truppen besetzt ist wie das Kraftwerk Saporischschja, das größte Atomkraftwerk der Ukraine und Europas.



Seitdem der Krieg Anfang April auch die Region des Kraftwerks erfasst hat, wird diese Anlage immer wieder beschossen, wobei Kiew und Moskau einander regelmäßig vorwerfen, für den Beschuss verantwortlich zu sein. Fest steht, dass russische Truppen in diesem Kraftwerk stationiert sind; möglicherweise nutzen die Russen das Gelände für militärische Kommandos, weil sie natürlich wissen, dass ein massiver Beschuss durch die Ukraine die Reaktoren gefährden und daher westliche Staaten auf den Plan rufen würde. Fest steht, weil es Kiew vor einigen Wochen selbst zugegeben hat, dass ukrainische Truppen die Anlage des AKW mit Bayraktar-Drohnen beschossen haben. Diese Waffe dürfte zu den zielgenauesten zählen, über die die Ukraine verfügt.