Olena kehrt und weint. Mit gleichmäßigen Bewegungen zieht sie ihren Besen über den Gehsteig des Militärgeländes von Hostomel. Die Tränen rinnen ihr unaufhaltsam übers Gesicht. „Ich versteh das alles nicht“, sagt Olena. „Meine Freundin Katja hat nur Kartoffeln in ihrem Vorgarten ausgegraben. Die Russen haben einfach auf sie geschossen; wie ein Stein ist Katja in die Grube vor sich gefallen. Wie kann es so etwas geben. Warum macht man so etwas?“