Heute beging Russland wieder mit einem militärischen Spektakel auf dem Roten Platz in Moskau den Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland 1945. Was Präsident Wladimir Putin verkünden wird, ist ungewiss, gewiss aber ist, dass dieser Tag als martialischer Auftritt für Putin gestaltet wird. Wo will Putin in der Nachfolge sein, beim Zarismus oder beim Stalinismus?

BARBARA STELZL-MARX: Es ist eine Mischung. Putin als Zar ist etwas, das immer wieder zum Vorschein kommt, das Modell des allmächtigen Zaren, der unantastbar, politisch heilig ist. Die alte zaristische Kreml-Architektur wählt Putin ganz gezielt für seine Inszenierungen und setzt sich damit in eine Linie mit den autokratischen Herrschern. Andererseits versucht er sich dann auch so darzustellen, wie es schon Josef Stalin tat: als Vater aller seiner Völker.