„Wir nehmen auf diese Weise an Wladimir Putins Wahlen teil“, sagt Alexej Baranowski, der politische Führer der „Legion Freiheit Russlands“. Sein Freiwilligenverband hat am Vortag nach eigenen Angaben das russische Grenzstädtchen Tetkino in der Oblast Kursk erobert. Videoaufnahmen zeigen über verschneite Felder rennende Kämpfer und gar Panzer der Legion, die sich mit Unterstützung des ukrainischen Heeres aus Gegnern Putins und des russischen Krieges gegen die Ukraine rekrutiert. Am Mittwoch sandte ein Partsan mit dem Kampfnamen „Apostel“ auf der sozialen Platform X (ehemals: Twitter) eine „Grußbotschaft aus dem befreiten Teil von Tetjkino“.