Pater Arturs Botschaft am polnischen Wahlsonntag ist subtil: "Folgt an diesem besonderen Sonntag dem Willen von Jesus Christus", gibt der Vorsteher der Posener Boromäus-Kirche den Gläubigen mit auf den Weg in den sonnigen Herbsttag. Man kann dies als verklausulierte Wahlwerbung für die wertkonservative Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) verstehen, muss es aber nicht. Fast die Hälfte der fast 200 Messbesucher schlendert sodann ins nahe Wahllokal.