Ron DeSantis wurde schon mit vielen Spitznamen tituliert. Von „Trump mit Hirn“ bis hin zum „besseren Trump“. Der Hintergrund der Bezeichnungen: der konservative Hardliner studierte an den Eliteunis Yale und Harvard, war währenddessen Kapitän des Baseball-Teams und auch für die US Navy tätig. Mittlerweile mangelt dem Urgroßenkel von italienischen Einwanderern auch an politischer Erfahrung nicht. Als Abgeordneter im Repräsentantenhaus lernte er von 2013 bis 2018 den Politikbetrieb in Washington kennen. Seit 2019 regiert er als Gouverneur in Florida. All das liest sich maßgeschneidert für das Präsidentenamt. Trotzdem: DeSantis kommt nicht vom Fleck und liegt in Umfragen mittlerweile 46 Prozentpunkte hinter Trump.

DeSantis bleibt das Nachsehen

Anstatt aufzuholen, muss sich DeSantis mit seiner innerparteilichen Konkurrenz herumschlagen, die keine Chance auf die Nominierung hat. Trump blieb der ersten TV-Debatte der Republikaner in der Nacht auf Mittwoch fern. „Die Öffentlichkeit weiß, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte“, so Trump. Der Ex-Präsident nimmt DeSantis und seinen anderen Konkurrenten jede Chance, sich als geringeres Übel in Stellung zu bringen. Denn keiner der parteiinternen Kandidaten – von Ex-Vizepräsident Mike Pence, über Trumps UNO-Botschafterin Nikki Haley zum Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy – traut sich, Trumps Erzählungen von einer Hexenjagd bezüglich der juristischen Vorwürfe offen zu widersprechen. Auch Trumps Narrativ von der gestohlenen Präsidentschaftswahl 2020 wird höchstens abgeschwächt.

Die republikanischen Kandidaten: Senator Tim Scott, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der ehemalige Gouverneur von South Carolina, die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley, Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy, der ehemalige Gouverneur von New Jersey Chris Christie, der ehemalige Vize-Präsident Mike Pence, der Gouverneur von North Dakota Doug Burgum und der Gouverneur Asa Hutchinson. © AP

DeSantis sagt über den Ablauf des letzten Urnengangs: „Es war keine Wahl, die so durchgeführt wurde, wie ich denke, dass wir es wollen, aber es ist nicht da gleiche, wenn wir davon reden, dass der venezolanische Präsident Maturo die Wahl gestohlen hat“. Trump diktiert auch in seiner Abwesenheit die Spielregeln. Das ist nicht Neues. DeSantis und alle anderen republikanischen Kandidaten sind durch Trump bekannt geworden. DeSantis wurde dank Trumps Unterstützung 2019 zum Gouverneur gewählt. Dabei übernahm er zentrale Inhalte von Trump. In der Pandemie öffnete er Schulen und Geschäfte schnell. Die Wirtschaftsdaten und die Infektionszahlen schossen in die Höhe. Steuern hat er radikal gesenkt.

Auch die rechte Spur ist keine Überholspur

Darüber hinaus hat DeSantis Trump in einigen Bereichen rechts überholt. Beispiel: das „Stop-Woke“-Gesetz, das Lehrkräften verbietet, Rassismus und Sklaverei im Unterricht zu behandeln. Weiße Schüler könnten sich persönlich für historisches Unrecht verantwortlich gemacht fühlen. Ansonsten kümmert sich DeSantis wenig um Gefühle. So verbietet das „Don´t say gay“-Gesetz jegliche Aufklärung von Schülern hinsichtlich nicht-hetero-sexueller Orientierung. Dennoch: Trumps innerparteiliche Konkurrenz kopiert Trumps Inhalte zu einem großen Teil. So bleibt die Frage: Warum zum Schmiedl gehen, wenn man zum Schmied gehen kann?

DeSantis zieht nicht. Während der 77-jährige Trump auf den Wahlkampfbühnen daheim ist, die laute Musik und die Menschenmassen inhaliert, ist DeSantis starr und unnahbar. Ihm bleibt das Nachsehen, trotz republikanischer Inhalte und einem Lebenslauf, wie aus einem Märchenbuch. Die Republikaner wollen nicht Trump mit Hirn, sie wollen nicht die Kopie, sie wollen Trump.

Wer sind die anderen Republikaner?