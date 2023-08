In der Ukraine werden nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj sämtliche Chefs der regionalen Rekrutierungsbüros entlassen. Als Grund verwies Selenskyj in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram am Freitag auf den Verdacht der Korruption. "Dieses System sollte von Leuten geleitet werden, die genau wissen, was Krieg ist und warum Zynismus und Bestechung im Krieg Verrat sind."

Korruption bleibt ein großes Problem

Trotz des Krieges ist Korruption weiterhin ein Problem in der Ukraine. Neben hochrangigen Militärs werden auch immer wieder Vorwürfe gegen die Justiz erhoben, die ebenfalls unsauber arbeiten soll. Im Zentrum des Verdachts: der Oberste Richter des Landes. 2,5 Millionen Euro Bestechungsgelder seien bei ihm gefunden worden, geben ukrainische Behörden an. In der Dringlichkeitssitzung wird er seines Amtes enthoben.

Auch in Selenskyjs engsten Kreis kam es in der Vergangenheit schon zu einem Zwischenfall. So hat Selenskyj zum Beispiel den Vizechef seines Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, hinausgeworfen, weil er mit einem für humanitäre Zwecke im Kriegsgebiet gespendeten Geländewagen unterwegs war und deshalb Kritik auf sich gezogen hatte.

Der Rauswurf sollte verhindern, dass Selenskyj selbst mit den Verdachtsfällen in Verbindung gebracht wird. Die Korruptionsfälle innerhalb der Ukraine haben zuletzt auch immer wieder die EU beschäftigt. Die Staatengemeinschaft, die seit Monaten viel Geld in die Ukraine pumpt, fordert Garantien, dass das Geld bei den Bedürftigen ankommt und nicht in dunklen Kanälen versickert.