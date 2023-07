Donald Trump sieht sich seit Jahrzehnten mit juristischen Vorwürfen konfrontiert, doch keine waren so schwerwiegend, wie jene in der Dokumentenaffäre. Dem ehemaligen US-Präsidenten wird vorgeworfen, geheime Regierungsdokumente nach seiner Amtszeit in seinem Badehaus aufbewahrt und damit vor unautorisierten Personen geprahlt zu haben. Zu den 37 Anklagepunkten kamen nun drei hinzu – Trump soll einen ehemaligen Mitarbeiter angewiesen haben, belastende Kamera-Aufnahmen zu löschen.