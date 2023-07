Am Mittwoch vergangener Woche stand Yoon Suk-yeol, Südkoreas Präsident, am Deck eines US-amerikanischen U-Boots in der Hafenstadt Busan. Mit ernster Miene sagte der rechtskonservative Yoon in die Kameras: „Hierdurch stellen wir sicher, dass Nordkorea gar nicht erst an Provokationen in Form von Atombomben denkt. Wir warnen: Falls es dies doch tut, wird es das Ende des Regimes bedeuten.“