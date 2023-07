Es ist eine schmutzige Schlammschlacht, wie sie Spanien schon lange nicht mehr erlebt hat. Mit Beleidigungen, Lügen und persönlichen Angriffen unterhalb der Gürtellinie. Ein aufgeladenes Klima, in dem sich die tiefen Gräben spiegeln, die auch die spanische Gesellschaft spalten. Und in dem sich zwei verfeindete politische Blöcke gegenüberstehen, die der jeweils anderen Seite vorhalten, das Land in die Katastrophe zu steuern.