Die deutsche Bundeswehr entsendet 4000 Soldaten dauerhaft nach Litauen. "Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Voraussetzung sei, dass die notwendige Infrastruktur zur Unterbringung der Soldatinnen und Soldaten sowie Übungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Aktuell befinden sich etwa 20 Soldaten im litauischen Rukla. Der Stationierung der Soldaten vorangegangen war eine lange Diskussion zwischen Litauen und Deutschland, ob dieser Schritt getätigt werden sollte. Litauen hatte dies länger gefordert, die Ampel-Regierung hatte sich aber lange zurückgehalten und nun erstmals offen eine Zusage gegeben.

EU stockt Finanzmittel für Waffenlieferung auf

Zusätzlich dazu stockt die EU die Finanzmittel für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die Ukraine und andere Partnerländer um weitere 3,5 Milliarden Euro auf. Eine entsprechende Entscheidung trafen am Montag die Außenminister der Mitgliedstaaten bei einem Treffen in Luxemburg, wie eine EU-Sprecherin mitteilte. Sie sei ein klares politisches Signal für das anhaltende Engagement der EU für die militärische Unterstützung der Ukraine und andere Partner.

Konkret wurde mit der Entscheidung vom Montag die finanzielle Obergrenze für die sogenannte Europäische Friedensfazilität auf rund zwölf Milliarden Euro erhöht. Dieses EU-Finanzierungsinstrument war bereits vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs zur militärischen Unterstützung von Partnerländern geschaffen worden und ursprünglich für den Zeitraum 2021-2027 nur mit rund fünf Milliarden Euro ausgestattet gewesen. Wegen des unerwarteten russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine reichen diese Mittel aber bei weitem nicht aus. Allein für Hilfen für die ukrainischen Streitkräfte wurden so bis zuletzt bereits rund 5,6 Milliarden Euro freigegeben. Neben der Ukraine profitieren Länder wie Bosnien-Herzegowina, Georgien, Libanon und Mauretanien von dem Geld.