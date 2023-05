Eine Eskalation mit Ankündigung und Hintergedanken

Nach den blutigen Auseinandersetzungen im Norden des Kosovos hat die von der NATO ihre Präsenz in der Region erhöht. An einer Deeskalation sind sowohl Serbien als auch der Kosovo nicht interessiert. Dem angeschlagenen serbischen Präsidenten Vucic spielt der Konflikt in die Karten.