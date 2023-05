Recep Tayyip Erdogan bleibt Präsident der Türkei. Der 69-Jährige lag nach der Stichwahl am Sonntag nach Auszählung von mehr als 97 Prozent der Stimmen uneinholbar mit 52,2 Prozent vor seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu, der auf 47,8 Prozent kam. Erdogan, der die Türkei seit 20 Jahren regiert, kann damit für eine weitere fünfjährige Amtszeit im Präsidentenpalast von Ankara bleiben. Nach ersten Einschätzungen von Experten scheiterte Kilicdaroglu offenbar an der Zurückhaltung der kurdischen Wähler, die er seit der ersten Runde der Wahl am 14. Mai mit rechtsnationalistischen Parolen abgeschreckt hatte.